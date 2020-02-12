سلمان خان يهدي "السناجل" أغنية في عيد الحب

أهدى النجم الهندي سلمان جمهوره أغنية غير تقليدية بمناسبة عيد الحب، تعاون خلالها مع شركة بيبسي العالمية؛ بهدف مشاركة جماهيره الاحتفال بـ"الفلانتين" لكن على طريقته الخاصة.

الأغنية التي حملت عنوان "سواج سي صولو" جاءت كلماتها غير تقليدية، وفيها يصف سلمان خان (54 عاما) حالته كأعزب حتى الآن بأنه "ليس أمرا يدعو للحزن بل هو أمر يدعو للإشادة".

ونشر نجم بوليوود مقطعا من الأغنية عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق باللغة الهندية: "في عيد الحب لا تقل أنا أعزب بل قُل إنها غنيمة أن تكون بمفردك".

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الأغنية حققت خلال 24 ساعة أكثر من 1.5 مليون مشاهدة حتى قبل طرحها رسميا عبر موقع "يوتيوب"، والذي حددت شركة "تي سيريس" موعدا له 14 فبراير/شباط بالتزامن مع عيد الحب.

جاء اختيار سلمان خان لتقديم الأغنية ليس لأنه نجم الهند الأول فقط، لكن أيضا لكونه أشهر عازب في بوليوود، إذ تخطى العقد الرابع من عمره ولم يتزوج بعد، بل يفتخر بذلك.

سلمان الملقب بـ"تايجر بوليوود" يُعَد نجم الجماهير الهندية دون منازع، دخل عالم السينما عام 1988 ولقبه جمهور الهند بالعديد من الألقاب منها: بهاي والخارق، ومن أشهر أفلامه: "وانتد، تايجر زيندا هاي، باجرانجي باهيجان، بهارات ودابانج 3".

فريق عمل الأغنية هم: ريمو ديسوزا مصمم استعراض، ألحان وغناء تانيشك باجاتشي، أداء سلمان خان، إنتاج شركة بيبسي وتنفيذ شركة تي سيريس.

