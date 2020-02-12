أنوشكا شارما تكشف لـ"العين الإخبارية" عن حقيقة اعتزالها الفن

وصفت النجمة الهندية، أنوشكا شارما، ما تردد مؤخرا عبر إحدى وسائل الإعلام بشأن نيتها اعتزال الفن لأسباب عائلية، بـ"الشائعة السخيفة".

وقالت أنوشكا، لـ"العين الإخبارية": "انزعجت كثيرا من هذه الشائعة وعلى الفور قمت بالتواصل مع مسؤول الموقع الإخباري الذي نشر الخبر واعتذار عن الخبر غير الصحيح وحذفه".





وعلقت أنوشكا عن سبب تردد تلك الشائعة قائلة: "كنت في أحد البرامج وقام المحاور بسؤالي عن السبب الذي قد يدفعني للاعتزال؛ فكانت إجابتي على سبيل الافتراض: سأقوم بذلك إذا ما وجدت أن عملي سيؤثر سلبيا على أسرتي، وهذا لم يحدث حتى الآن".

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وعن سبب اختفائها عن السينما بعد آخر أفلامها "زيرو" قالت: "لم أختفِ؛ فالأمر بالكاد تخطى العام، وأنا بالفعل أقدم فيلمين خلال 2020، الأول سيرة ذاتية للاعبة الكريريت جهولان جوسوامي، والثاني كانيدا أعود به إلى عالم الرومانسية".

وتابعت: "كنت مشغولة في 2019 بدراسة كيفية تطوير شركة الإنتاج الخاصة بي حتى أتمكن من الحفاظ على النجاح الذي حققته من خلال فيلم باري".

يذكر أن أنوشكا شارما قدمها شاروخان لأول مرة أمامه من خلال فيلم رابني بنادي جوري وقدمت العديد من الأفلام الناجحة محليا وعالميا مثل سلطان مع سلمان خان، بي كاي مع عامر خان، وفي 2018 قدمت 4 أفلام هي "زيرو"، و"سويداهاج"، و"سانجو"، و"باري".



