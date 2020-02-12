إيغل فيلمز تنطلق بتصوير المسلسل الرمضاني الخليجي “مع الحرملك”

انطلقت شركة ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان بتصوير مسلسلها الرمضانيّ الخليجيّ “مع الحرملك” تأليف آمنة الغنيم، إخراج خالد جمال، قبل حوالي الأسبوعين في الكويت، ليكون واحداً من مجموعة أعمال خليجية تعمل الشركة عليها لموسم رمضان ٢٠٢٠.

العمل مختلف جداً في مضمونه وطريقة تنفيذه، ويضمّ مجموعة من أبرز نجوم الخليج منهم: جاسم النبهان، ليلى عبدالله، لمياء طارق، فرح الصراف، نور، غدير السبتي، عبد المحسن القفاص وعبدالله بو شهري.

المسلسل يتناول قصص الحرملك وهي قصص حقيقية حدثت في المجتمع الكويتي على مر ثلاثين سنة، نُقلت على لسان بطلاتها ونشرت. كما يناقش المشكلات الاجتماعية وعلاقة المرأة بالرجل والمشاعر الإنسانية والصراعات الاجتماعية بين جيل وآخر ما بين الموروثات

الاجتماعية والرغبة في الخروج من سيطرتها وذلك في قالب دراميّ مليء بالمفاجآت والصدمات لبطلات من أعمار متباينة وأجيال مختلفة في مرحلة الثمانينات والتسعينات وحياتنا المعاصرة وذلك بواقع قصة كل ثلاث حلقات، كل قصة بشخصيات مختلفة وأجيال مختلفة.