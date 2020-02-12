صحفي يفضح خفايا تصريحات باميلا الكيك: أنا ما سألتها.. ولم أعرض كل شيء

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعدما شنت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك الحرب على الصحافة واعتبرت أن تصريحاتها التي انتشرت مؤخرا حول خوض ملكات الجمال مجال التمثيل، ونزع لقب الممثلة من زميلتها النجمة نادين نسيب نجيم، قالت في تصريح لـ "فوشيا إنها قامت بمقابلة طويلة قبل أيام ولكنهم سلطوا الضوء على الجملة الأخيرة، لافتة إلى أنها لم يكن هدفها الحديث عن أسماء. وختمت كلامها بالقول :"انا بناقش عقول، وبغار على درامتي وبلدي وبغار على الإنسان".

هذه التصريحات دفعت الصحافي الذي أجرى اللقاء معها أن يخرج عن صمته، وقال علي قباني: "بمقابلتي مع باميلا الكيك أنا ما سألتها عن ولا إسم وهي لحالها كانت عم تقلّد زميلاتها وتفتح سيرتهم، الاسم الوحيد اللي سألتها عنه هي مايا رعيدي".

وأضاف قباني: "لأني هالقد مهني ما عرضت كل الكلام اللي قالته بالمقابلة إحتراماً إلها ولزميلاتها، وفيه كلام قالته عن مشاركتها ببرنامج منّا وجرّ مع بيار ربّاط وعن أشخاص ثانيين كمان ما سمحت لحالي إعرضه".

ووجه الصحفي اللبناني كلامه للفنانة باميلا الكيك: "يا باميلا إذا شايفة إنه دايماً الحق على الصحافة بعد كل مقابلة انتي بتعمليها فيعني فيه عندك مشكلة لازم تعالجيها بأسرع وقت".

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يشار أن باميلا الكيك قد أعلنت مؤخرا عن عدم مشاركتها في السباق الرمضاني لسنة 2020، مؤكدة أنها لن توافق على أي عرض تمثيلي، مستطردة بالقول: "لا داخل شهر رمضان المبارك ولا خارجو، أول شي، نازل فيلمين لإلي السنة، ومتل العادة بفكر بغيري وبقول ما رح آخد كل شي، غير أن اصلا ما أغراني شي من العروض اللي ثلاث أرباعها بطلاتها صاروا ميسّات لبنان".

واتبعت هذه التغريدة بمقابلة مع ET بالعربي التي أجراها الزميل علي قباني، انتقدت خلالها سيطرة ملكات الجمال السابقات على بطولة الأعمال الدرامية، فانتقدت باميلا الكيك لفظ بعض الممثلات غير المتقن والذي لا يعبر عن المرأة العربية، بالإضافة إلى غياب تعابير الوجه في مختلف مواقف الشخصية ضمن السياق الدرامي.

وعن زميلتها نادين نسيب نجيم، قالت باميلا: "هي نجمة بس شو يعني نجمة؟ جاري نجم هلق... كنت حب شكلها قبل مش هلق، وشركة الصباح مش مآمنة إلا فيها، وخلال 5 سنين ما عم بشوف أداء مختلف".