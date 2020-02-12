تعرف على مفاجأة حماقي في "عيد الحب"

يستعد الفنان المصري محمد حماقي لتقديم مفاجأة جديدة لمحبيه وجمهوره خلال أيام، وعلمنا، أن حماقي انتهى من إعداد أغنية جديدة سيتم طرحها بمناسبة الاحتفال بيوم عيد الحب المقبل، وسيعلن عن ذلك قريبا.

ويتابع حماقي خلال هذه الأيام الإشراف على المراحل النهائية من إعداد الأغنية، والتي سيتم طرحها في شكل فيديو كليب أيضا.

وجدير بالذكر أن حماقي طرح مع مطلع العام الجاري أغنية بعنوان " تعرف بحبك ليه"، والتي تم استخدامها كحملة دعائية لأحد الهواتف المحمولة.

وكان أخر فيديو كليب قدمه حماقي لأغنية "راسمك في خيالي"، التي طرحها في آخر ألبوماته "كل يوم من ده".

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