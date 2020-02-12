بشرى تتجنب الكاميرات في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية

لم تمر سوى أيام قليلة على خروج الفنانة بشرى من المستشفى إثر تعرضها لأزمة صحية، لتظهر في حفل افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

وحاولت بشرى تجنب كاميرات المصورين على السجادة الحمراء في حفل الافتتاح الذي أقيم مساء أمس الاثنين العاشر من فبراير، وبدت مجهدة للغاية ويبدو عليها آثار التعب.

وكانت بشرى كتبت عبر حسابها بتطبيق Instagram: "شكرا لكل الأصدقاء و الزملاء والجمهور اللى غمرنى باهتمامه والسؤال على صحتى. أنا الحمدلله بخير و تركت المستشفى أمس بعد قضاء 3 أيام نظرا لأنى مريضة حساسية موسمية لم تعالج بشكل صحيح أدت الى حساسية ربوية حادة وصعوبة تنفس وكل الشكر لطبيبى المعالج الذى تدارك الأمر فى الوقت المناسب وعالجني لأنه يعلم طبيعة الحالة منذ 3 سنوات".

وطلبت بشرى من الجميع التوقف عن نشر الشائعات مشددة على أنها تتواجد في منزلها لاستكمال العلاج والراحة كما طلب الطبيب منها.

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