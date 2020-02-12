ناهد السباعي بفستان "الكوفيرتا" في افتتاح أسوان السينمائي

لفتت الفنانة ناهد السباعي الأنظار بفستان "الكوفيرتا" على السجادة الحمراء لمهرجان أسوان السينمائي مساء أمس الاثنين. رافقت ناهد السباعي والدتها ناهد فريد شوقي في تكريمها بمهرجان أسوان السينمائي. الفستان من تصميم مهند كوجاك، وقالت عنه ناهد السباعي أنه مبدع لانه يستطيع أن يصنع من مواد بسيطة شيئا رائعا واستعرضت ناهد إطلالتها على السجادة الحمراء.

يذكر أن كوجاك أصدر مجموعة أزياء بتصاميم مختلفة من هذه الخامة تكريما لجدته، وظهرت بواحد من هذه المجموعة من قبل المطربة لطيفة. قد يهمك أيضا: Advertisements ناهد السباعي تظهر بإطلالة جريئة في مهرجان "الجونة" ناهد السباعي تخضع لجلسة تصوير حازت على إعجاب الجمهور

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