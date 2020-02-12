لميس الحديدي تكشف تطورات خلاف أحمد الفيشاوي وهند الحناوي

عرضت الإعلامية لميس الحديدي في حلقة أمس الإثنين من برنامج "القاهرة الآن" على قناة العربية الحدث تقريرا يوضح تطورات الخلاف بين الفنان أحمد الفيشاوي، وزوجته السابقة السيدة هند الحناوي.

وأوضحت محامية أحمد الفيشاوي سناء لحظي أنه وافق على سفر ابنته لينا إلى إنجلترا لسببين، أولهما بغرض إلحاقها بالمدرسة، والثاني وعود زوجته السابقة فيما يتعلق باستمرار العلاقة الأبوية بينه وبين ابنته، وعودتها للقاهرة في العطلات، لكن السببين انقطعا، نظرا لأن زوجته السابقة عليها أحكام قضائية بالحبس، ولن تعود لمصر مرة أخرى، وبالتالي لن تعود لينا، كما أن التعليم الذي تتلقاه، وفقا لحكم المحكمة، ليس من التعليم الذي ترعاه الدولة، ويتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي.

من جانبه، أوضح محامي هند الحناوي شعبان سعيد أن موكلته فوجئت بمرض الفيشاوي وانشغاله بمرضه، ورفضه سداد مصاريف المدرسة، وأي نفقات متعلقة بابنته، مشيرا إلى أن أحمد الفيشاوي كتب بخط يده ورقة رسمية وثقها بمكتب التوثيق، تفيد بموافقته على سفر الصغيرة إلى لندن، أي أن المدرسة اختيرت، ثم تُركت الأم وأهلها للتكفل بالمصاريف الدراسية، وأيضا أقامت الفنانة سمية الألفي دعوى لضم الصغيرة لحضانتها.

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