شكرا لقرائتكم خبر عن شام الذهبى مع والدها.. والجمهور يتساءل: سبحان الله مكنش باين أيام طارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك دائما شام الذهبى ابنة الفنانة أصالة صورا لها مع أسرتها وحياتها اليومية، لكنها لم تنشر من قبل صورة لها مع والدها، واليوم، شاركت شام متابعيها عبر حسابها على إنستجرام صورة تجمعها بوالدها، ليدخل الجمهور يتسأل لماذا ظهر الآن بعد انفصال أصالة عن طارق العريان وجاءت التعليقات عبر الصورة كالتالى: "سبحان الله مكنش باين أيام طارق، شكلها ناوية ترجعهم لبعض، شكل أصالة هترجعله، ياريت أصالة ترجع لزوجها الأول، إن شاء لله يتلم شمل العيلة من أول وجديد".

وما زالت النجمة أصالة تعيش أجواء ما بعد الانفصال عن زوجها السابق، المخرج طارق العريان، ورغم الظهور المتكرر لأصالة، وإحيائها العديد من الحفلات الغنائية، إلا أن حالة الانفصال بين الثنائى تلقى بظلالها سواء فيما يقوم الزوجان السابقان بنشره عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعى، أو فى ظهورهما فى المناسبات الفنية.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة أصالة كليب "شامخ"، الذى يعد أول أعمالها العام الحالى، حصدت مشاهدات كبيرة عبر موقع "يوتيوب"، وحقق ما يقرب من 8 ونصف مليون مشاهدة فى 3 أسابيع، ويظهر فى الفيديو، مجهود كبير فى تجهيز المكان الذى تم تصوير الكليب به، وبداية تأسيسه، حيث يمتاز "اللوكيشن" بالبساطة الشديدة.

على جانب آخر، تجهز النجمة أصالة نصرى العديد من المفاجآت الغنائية خلال هذا العام من أغنيات منفردة وكليبات أخرى بعد أن بدأتها بأغنية "شامخ" التى حققت نجاحا كبيرا ، كما أنها تعيش حالة من النشاط الفنى وتعتبر النجمة العربية الأكثر مشاركة فى فعاليات موسم الرياض وكل حفلاتها، وقد روجت ابنتها شام الذهبى للكليب الجديد، بعدما نشرت أصالة فيديو لابنتها عبر إنستجرام، حيث قالت: "يا جماعة أنا مع ماما.. بدى أقولكم بكرة هيصير فيه قلبان.. لأن ماما هتنزل أغنية من القلب.. وشىء ما صار قبل ذلك".

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