شكرا لقرائتكم خبر عن "طفيلى" فى المركز الرابع بشباك تذاكر أمريكا الشمالية بعد فوزه بالأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء، أن الفيلم الكوري الجنوبي "طفيلي" قفز للمركز الرابع في شباك التذاكر بأمريكا الشمالية، بعد فوزه بجوائز الأوسكار، ووفقًا لموقع "بوكس أوفيس موجو" -المتخصص في تتبع إيرادات شباك التذاكر- فقد احتل فيلم الكوميديا السوداء الكوري الجنوبي المركز الرابع من حيث الإيرادا، اعتبارًا من يوم الاثنين (بتوقيت الولايات المتحدة)، بعد أن كان يحتل المركز الـ 12 في اليوم السابق له.

ويأتي هذا بعد يوم واحد من حصول الفيلم على 4 جوائز أوسكار، ومن بينها جائزة أفضل فيلم، في حفل توزيع جوائز الأوسكار الثاني والتسعين الذي أقيم في لوس أنجلوس يوم الأحد الماضي.

وأصبح الفيلم الكوري أول فيلم على الإطلاق في تاريخ جوائز الأكاديمية الذي يفوز بجائزة أفضل فيلم روائي عالمي وأفضل فيلم، كما حصل على جائزة أفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

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وقال موقع "موجو" إنَّ الفيلم قد حقق إيرادات في يوم الاثنين وحده أكثر من نصف مليون دولار أمريكي، بزيادة 15.6% عن إيراداته في يوم الأحد، و213.3% مقارنة بالأسبوع السابق.

وكان تم عرض الفيلم في صيف العام الماضي في كوريا الجنوبية، لكن دور السينما بدأت عرضه مجددًا بعد فوزه بالأوسكار ، ليحتل الفيلم المركز الخامس في شباك التذاكر في كوريا الجنوبية، اعتبارًا من أمس الثلاثاء.

ومن المقرر صدور نسخة جديدة بالأبيض والأسود معاد ترتيبها في 26 فبراير، حيث تحتفل صناعة السينما المحلية بأول فوز لها في جوائز الأوسكار.