شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم 12 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة أمال فريد، التى رحلت عن عالمنا فى 19 يونيو 2018، وبهذه المناسبة ننشر آخر حوار لها تحدث فيه عن ذكرياتها وعلاقتها بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

تحل اليوم 12 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة أمال فريد، التى رحلت عن عالمنا فى 19 يونيو 2018، وبهذه المناسبة ننشر آخر حوار لها تحدث فيه عن ذكرياتها وعلاقتها بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وقالت امال فريد إنها تفضل أن تعيش في مصر أكثر من لندن، لأنها تشعر هناك بأنها غريبة ولا يشعر بها أحد، ولكن في القاهرة تشعر بالقيمة والتقدير من الجميع.

وأضافت أمال فريد بأنها شعرت بأنها ملكة عندما غنى لها عبدالحليم حافظ، الذي تميز بجمال أغانيه وأعماله فنية، مشيرة إلى أنها لا تفكر في كتابة مذكراتها لأن ليس لديها فضائح كي تنشرها.

ونرصد لكم بالتفاصيل أشهر أفلام آمال فريد التي يجب ألا تفوتكم على النحو التالى :



1- فيلم حكاية جواز 1964 : 1- فيلم حكاية جواز 1964 : بطولة كل من " سعاد حسنى ، شكرى سرحان ، حسن يوسف ، آمال فريد ، أمينة رزق ، مارى منيب ، حسن فايق ، عزيزة حلمى " ، تأليف محمد عثمان ، وحيد فريد ، إخراج حسن الصيفى ، جسدت آمال فريد في هذا الفيلم شخصية " منى " صديقة عديلة التي تحبها وتساندها في كل المواقف التي تمر بها ، وفى نفس الوقت تحب منى " حسن " شقيق عديلة التي تنتظره يتقدم لخطبتها بعد زواج عديلة ، ليتزوج منى وحسن في النهاية .

2 - فيلم شياطين الجو 1956 : بطولة كل من " أحمد رمزى ، آمال فريد ، شكرى سرحان ، عبد المنعم إبراهيم ، عبد السلام النابلسى ، منيرة سنبل ، سعيد أبو بكر ، عبد الغنى النجدى " ، قصة وجيه أباظة ، سيناريو عبد الحميد جودة السحار ، نيازى مصطفى ، حوار السيد بدير ، إخراج نيازى مصطفى ، لعبت آمال فريد في هذا الفيلم دور " سميرة " التي يحبها إحدى ضباط القوات الجوية ويمتنع عن زواجها بسبب ظروف عمله التي تتمثل في القتال مع العدو الاسرائيلى ، تنتظر سميرة حبيبها حتى يعود منتصر على العدو في النهاية و يتزوجها .

3 - فيلم صراع مع الحياة 1957 : بطولة كل من " أحمد رمزى ، آمال فريد ، هند رستم ، محمود المليجى ، سهير البابلى ، عزيزة حلمى " ، قصة وإخراج زهير بكير ، لعبت آمال فريد في هذا الفيلم شخصية " ليلى " التي تحب الدكتور مجدى الذى يصارع مع الحياة لظروفه ونشأته الصعبة نتيجة فقدان امه وزواج ابيه من امرأة أخرى يقتلها لخيانتها له ، وتتوالى الأحداث.



4 – فيلم نساء محرمات 1959 : 4 – فيلم نساء محرمات 1959 : بطولة " صلاح ذو الفقار ، آمال فريد ، هدى سلطان ، أمينة رزق ، حسين رياض " ، قصة وحوار أمين يوسف غراب ، إخراج محمود ذو الفقار ، جسدت آمال فريد في هذا الفيلم شخصية " ليلى " التي تحب أحمد وتريد الزواج به ولكنه سيقيم علاقة مع والدتها مما يجعل زواج ليلى منه مستحيل بسبب انها لا تجوز له ، وعندما يصر أحمد على الزواج من ليلى تصمم أم ليلى على قتل أحمد في النهاية.

Advertisements

5 – فيلم بنات بحرى 1960 : بطولة " عبد السلام النابلسى ، آمال فريد ، ماهر العطار ، مارى منيب ، زينات صدقى ، عبد الفتاح القصرى ، ريرى " ، قصة محمد مصطفى سامى ، سيناريو وحوار محمد عثمان ، إخراج حسن الصيفى ، جسدت آمال فريد في هذا الفيلم دور " توحة " فتاة إسكندرانية تحب " سلامة " ، وتتزوجه في النهاية.



6 – فيلم الإبن المفقود 1964 : 6 – فيلم الإبن المفقود 1964 : بطولة " احمد رمزى ، آمال فريد ، حسين رياض ، نجوى فؤاد ، سامى سرحان ، محمود الحدينى " ، قصة وسيناريو وحوار وإخراج محمد كامل حسن ، جسدت آمال فريد في هذا الفيلم دور " سميرة " ، التي تحب حسين صديق أخيها ولكن بسبب ظروف حسين الصعبة لا يقدرا على الزواج ويريد ابيها تزويجها من ابن العمدة ، ولكن تتوالى الاحداث الى ان تتحسن ظروف حسين ويتزوج من سميرة بالنهاية.



7 – فيلم جدعان حارتنا 1965 : 7 – فيلم جدعان حارتنا 1965 : بطولة " أحمد رمزى ، آمال فريد ، محمد عوض ، سمير صبرى ، أمين الهنيدى ، محمد سلطان ، آمال رمزى ، توفيق الدقن " ، قصة وإخراج عبد الرحمن الشريف ، جسدت آمال فريد في هذا الفيلم دور " ثريا " التي تحب أحمد وتنتظره حتى ينجح في إمتحاناته ويحصل على الشهادة حتى يتزوجها .



8 – فيلم 6 بنات وعريس 1965 : 8 – فيلم 6 بنات وعريس 1965 : بطولة " محمد رشدى ، آمال فريد ، محمد عوض ، أمين الهنيدى ، زوزو شكيب ، سناء مظهر ، سهير رمزى ، ليلى حمدى " ، قصة مسعود وحيد ، سيناريو وحوار أحمد ثروت ، ياسين نديم .



9- فيلم ذكريات التلامذة 9- فيلم ذكريات التلامذة بطولة " عبد الله غيث ، آمال فريد ، حسن فايق ، سهير زكى ، ثلاثى أضواء المسرح ( سمير غانم ، جورج سيدهم ، الضيف أحمد ) ، قصة وإخراج على بحيرى ، يدور هذا الفيلم حول " باهر " الذى يحب إحدى التلميذات ويتزوج بها في النهاية .