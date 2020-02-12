شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس مسلسل نادية الجندى ونبيلة عبيد "نساء من ذهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أبطال مسلسل "نساء من ذهب"، الذى تلعب بطولته الفنانة نادية الجندى ونبيلة عبيد تصوير مشاهدهم فى الديكورات المخصصة بإحدى الفيلات بلبنان، وننشر صورًا جديدة من كواليس العمل جمعت عددا من ضيوف شرف المسلسل هما بيومى فؤاد، وبدرية طلبة، وميدو عادل، وسليمان عيد، وحسن شتا، ومى الغيطى، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.



بدرية طلبة ونادية الجندى

وبدأت النجمتان نادية الجندى ونبيلة عبيد، تصوير أول مشاهد مسلسلهما الجديد "نساء من ذهب" فى العاصمة اللبنانية بيروت، بصحبة الفنانتين سميحة أيوب وهالة فاخر، فى إحدى الفيلات وهو الديكور الرئيسى للعمل الذى يمثل منزل العائلة.

Advertisements



بدرية طلبة وحسن شتا وسميحة ايوب

"نساء من ذهب" مأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، ويعتمد على الاستعانة بأكثر من نجم للظهور كضيوف شرف خلال الحلقات، خاصة أن طبيعة العمل هى أقرب إلى السيت كوم، وتم الاستقرار على عدد من الفنانين الذين يشاركون فى العمل منهم بيومى فؤاد ومصطفى أبو سريع على أن يتم اختيار باقى الفنانين تباعاً مع التصوير.



بدرية طلبة ونبيلة عبيد

وتعود نادية الجندى إلى الدراما بهذا المسلسل بعد غياب 4 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "أسرار" مع المخرج وائل فهمى عبد الحميد وتم عرضه خارج شهر رمضان، أما نبيلة عبيد فكان آخر أعمالها فى الدراما مسلسل "كيد النسا 2" مع المخرج أحمد البدرى والذى تم عرضه قبل 6 أعوام، إضافة إلى ظهورها كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "لهفة" مع دنيا سمير غانم، وسمير غانم، وعلى ربيع.



بدرية طلبة و سميحة ايوب وبيومى فؤاد وسليمان عيد وحسن شتا

يذكر أن بدرية طلبة تشارك فى مسلسلين بشهر رمضان الأول "البرنس" مع النجم محمد رمضان، من تأليف وإخراج محمد سامى، ويعد التعاون الثانى الذى يجمع بدرية بمحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "نسر الصعيد"، والثانى مسلسل "ونحب تانى ليه" الذى يجمع ياسمين عبد العزيز وبدرية طلبة للمرة الثالثة.