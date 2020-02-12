شكرا لقرائتكم خبر عن أبنة أصالة تقدم عرضا للبنات "السينجل" فى عيادتها بمناسبة الفلانتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة عن تقديم عرض للفتيات غير المرتبطين "السنجل" فى عيادتها المتخصصة فى التجميل والعناية بالبشرة، حيث نشرت عبر حسابها بموقع انستجرام"، إعلان عن تقديمها جلسة مجانية لأول فتاة "سينجل" ترسل إليها.

وكتبت :"صباح الخير للفتيات السينجل أحب أن أدعو فتاة واحدة لقضاء وقت مميز غدا فى عيادتى لعلاج للوجه والبشرة.. سأختار أول فتاة".



شام الذهبي

وكانت قد روت شام الذهبي عن مدى تأثرها بوالدتها وكيف أثرت حياتها الفنية عليها، فى حوار مع مجلة "فوج" العربية، فى عددها لشهر يناير، مؤكدة أنها مهما نضجت يبقى بينهما رابط قوى جدا، والتقت مجلة فوج فى عدد شهر يناير، مع ثلاث بنات لنجمات وهم تيا ديب ابنة النجمة نوال الزغبى، وصوفى العبدول ابنة ديانا حداد، إضافة لشام الذهبى، لأستكشاف كيفية تأثر بنات النجمات بحياة أمهاتهن فى العالم العربى.

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وحرصت شام الذهبى على دعم والدتها أصالة بعد إعلان إنفصالها عن زوجها طارق العريان، ووجهن رسالة لها قائلة :"لقد وقفنا دائما وتغلبنا على كل العواصف، وبالتأكيد سنتجاوز هذه العاصفة! نحن دائرة من الحب والدعم لبعضنا البعض، وسوف نكون قادرين على النهوض مرة أخرى".

وأكملت شام،"هذا مجرد اختبار لإظهار طبيعتك الحقيقية.. مقاتلة، إمرأة مصنوعة من الفولاذ، امرأة وقفت أمام كل الأمراض و الألم، والخيانة، وهذه الظروف حولتك إلى ألماس أكثر إشراقًا بدلاً من أن تتحولى إلى ضحية، سأكون دوما ابنتك الفخورة بيكى".

وأعلنت الفنانة أصالة شهر يناير الماضى، انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، " بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".