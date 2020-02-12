شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت النجمة بشرى علي شائعات إصابتها بفيروس كورونا الجديد خلال تواجدها في مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة، فقالت خلال توجيه الإعلامية بوسى شلبي الحديث إليها "والله مش كورونا دى حساسية البخاخة اهيه".

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بشري

وكانت الفنانة بشرى، قضت عدة أيام فى المستشفى لتلقى العلاج كونها مريضة حساسية موسمية من حوالى أسبوع، بينما تلقت باقى العلاج فى المنزل، وطالبت الجميع بعدم إثارة الشائعات حولها، وذلك عبر حسابها على انستجرام.





وسبق وأن نشرت بشرى، صورة لها أثناء تواجدها فى المستشفى ومعلق فى يدها إبرة المحاليل، فيما تمسك بباقة ورد، وقالت فى تعليقها على الصورة: "شكرًا لكل الأصدقاء والزملاء والجمهور اللى غمرنى باهتمامه والسؤال على صحتى.. أنا الحمد لله بخير وتركت المستشفى أمس بعد قضاء 3 أيام نظرًا لأنى مريضة حساسية موسمية لم تعالج بشكل صحيح أدت إلى حساسية ربوية حادة وصعوبة تنفس"، وأضافت:"أرجو عدم نشر اشاعات ليس منها أى فائدة سوى إحداث بلبلة لا داعى لها.. أنا حاليًا فى المنزل اتلقى باقى العلاج ومطلوب الراحة طبقًا لتعليمات الطبيب.. شكرًا".

وكانت "يارا" شقيقة النجمة بشرى قالت إن شقيقتها مريضة حساسية موسمية، ولكنها تلك المرة جاءتها مع التهاب فى الشعب الهوائية مع بوادر التهاب رئوى، فيما نفت أن يكون ما تتعرض له بشرى هو اشتباه فى حالة إصابة بفيروس كورونا، خاصة وأنها عادت من السفر مؤخرا، موضحة أن تلك الحالة هى حالة مرضية مزمنة وتطورت لعدم علاجها فى الوقت المناسب، نافية أن تكون أعراض إصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن بشرى عادت من الخارج يوم 26 يناير الماضى وكانت بصحة جيدة.