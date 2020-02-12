شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا رايح جاى بين مصر ولبنان.. والسبب هيفاء وهبى ومحمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافرت الفنانة روجينا إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لاستكمال تصوير مشاهدها فى مسلسل "أسود فاتح" مع النجمة هيفاء وهبى، وذلك بعد صورت المشاهد الأولى لها مع أسرة العمل الشهر الماضي، قبل عودتها إلى القاهرة قبل أسبوعين لارتباطها بتصوير مسلسل ثان، وهو "البرنس" مع محمد رمضان والمخرج محمد سامي، والمقرر عرض العملين في شهر رمضان المقبل أيضاً.



روجينا مع اسرة اسود فاتح

وافتتحت روجينا مشاهدها الأولى في "البرنس" مع انطلاق التصوير واحتفالها مع القائمين على العمل بتقطيع التورتة، قبل سفرها إلى لبنان، حيث تتعاون مع محمد رمضان والمخرج محمد سامى للمرة الثانية في الدراما بعد تقديمهم "الأسطورة" من تأليف محمد عبد المعطى في عام 2016 وحقق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وقت عرضه.



روجينا مع محمد رمضان وادوارد فى اول يوم تصوير البرنس

وتخوض روجينا السباق الرمضانى المقبل بـ "أسود فاتح" والذي تجسد فيه شخصية زوجة الفنان ناصر سيف والصديقة المقربة لبطلة العمل هيفاء وهبى، بينما تجسد فى "البرنس" دور زوجة أحمد زاهر، وتعود بالمسلسلين الى الدراما المصرية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "كلبش 2" مع النجم أمير كرارة والمخرج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.



روجينا والمخرج محمد سامى واحمد زاهر

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مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.



روجينا مع ابطال اسود فاتح

"أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيدو فراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.



روجينا مع محمد سامى وسلوى عثمان