بعد 3 أسابيع بدور العرض.. "لص بغداد" يتجاوز 24 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تجاوزت إيرادات فيلم "لص بغداد"، حاجز الـ 24 مليون جنيه، بعد 3 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي. وجاءت حصيلة الإيرادات حتى الآن مبلغ 24 مليون 231 ألف 177 جنيه. ويتنافس الفيلم مع 5 أفلام أخرى، هي "الفلوس"، "بنات ثانوي"، "رأس السنة"، "يوم وليلة"، "دماغ شيطان". فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، أمينة خليل، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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