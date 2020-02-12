أحمد السقا يحيي ذكرى علاء ولي الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيا الفنان أحمد السقا، الذكرى الـ 17 على رحيل صديقه الفنان علاء ولي الدين.

ونشر "السقا" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صورة تجمعه بالراحل علاء ولي الدين، وطلعت زكريا، وأحمد عيد، أشرف عبدالباقي، سليمان عيد، هاني رمزي، محمد سعد، محمود البزاوي، كريم عبدالعزيز، محمود عبدالمغني.

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وعلق: "الله يرحمك يا علاء، ما زلت عايش وسطينا بروحك الطيبة، ولمتك لينا طول الوقت، وقلبك الأبيض، دعواتكم ليه".

علاء ولي الدين، رحل عن عالمنا يوم 11 فبراير 2003، عن عمر يناهز 40 عاما، بعدما قدم عددا من الأعمال الهامة أبرزها "الناظر"، "ابن عز"، "الإرهاب والكباب"، وغيرها.