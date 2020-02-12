تراند اليوم : قضية دنيا بطمة.. الحبس والغرامة للمتهمين في فضائح«حمزة مون بيبي»

خضعت الفنانة المغربية دنيا بطمة للتحقيق أمام القاضي أمس لمدة سبع ساعات برفقة شقيقتها ابتسام، في قضية "فضائح المشاهير" العروفة بحساب "حمزة مون بيبي".
ووواجه القاضي الفنانة المغربية بمغنية أخرى من ضحايا الحساب وكذلك إحدى المتهمات، فيما أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، أحكامها بالسجن سنتين مع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم (حوالي 10 آلاف دولار) بحق المتورطين في القضية، ما عدا دنيا بطمة وشقيقتها التي لم يتم حسم أمرهما.
وجاء الحكم ضد المراسل الصحفي محمد ضاهر ومشهورة مواقع التواصل سكينة كلامور وعدنان السكاني الملقب بـ"صاحب الفيراري".
وكان المجني عليهم طالبوا بمبلغ 500 ألف درهم (50 ألف دولار) كتعويض مالي، مؤكدين رغبتهم في التبرع به لإحدى الجمعيات الخيرية، حسب ما قاله محمد لمديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان.
قضية "حمزة مون بيبي" أثارت الرأي العام العربي، بسبب ما سببه الحساب من فضائح لفنانات ومشاهير في الوطن العربي أدت إلى طلاق بعضهن، كما خسر البعض عمله بسبب تلك الفضائح.