تراند اليوم : فيديو| ممثلة مصرية: أخشى من أختم حياتي بـ "عمل مشين"



قالت الممثلة المصرية، رجاء الجداوي، إن أكبر مخاوفها هو أن تختتم حياتها بشيء مشين لتاريخها أو لحفيدتها أو ابنتها.

وأضافت في مقابلة مع الإعلامية إنجي علي، أن الحياة ما هي إلا عبور من جانب إلى جانب، هناك من يعبرون بسهولة ومن يعبرون بمشقة وعلى قدر هذه المشقة ‏يأتي الجزاء في المقابل.

وأشارت إلى أنها تهتم ‏بالآخرة مثل اهتمامها بالدنيا، متابعة: "زي ما بهتم بديكور بيتي هنا مهتمة أعمل ديكور بيتي هناك، وده شيء مش هعمله غير بالمسيرة ‏الجيدة وتعاملاتي مع ربنا ومع الناس".‏

وأكدت خلال المقابلة التي جرت على هامش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أنها متصالحة بشكل كبير ‏مع نفسها، وعلى الرغم من انتقادها لأنها لا تخفي سنها الحقيقي فهي تصر على قول الصدق والصراحة لأنها لا تعاني من أي مشكلة مع سنها.

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واعتبرت أن السن الكبيرة نقلتها من نوعية الأدوار التي قدمتها كفتاة صغيرة لأدوار أشمل وأكبر مثل دور الأم والجدة، قائلة إنها تحمد الله كل ‏يوم على النعم التي أنعم بها عليها خلال سنوات عمرها.

وذكرت لم تحلم يومًا بإنجاب ولد عوضًا عن ابنتها "أميرة" التي تهتم لشأنها كثيرًا وتعتني بها، معتبرة أن الأبناء نعمة ‏وأن تربيتهم تجنى ثمرتها في الكبر فلا يشعر الآباء بالوحدة.‏

يذكر أن مهرجان أسوان لسينما المرأة كرّم الجداوي خلال حفل الافتتاح.