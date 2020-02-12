تراند اليوم : "أحلام" تنشر فيديو صادم وتطالب المسؤولين بطرد "الطالبة المجرمة" فورًا

نشرت الفنانة الإماراتية "أحلام"، مقطع فيديو من داخل أحد الفصول الدراسية بمدرسة بالإمارات، تظهر طالبتين تقوم إحداهما بضرب الأخرى وتهينها بطريقة مروعة، بينما تظل الطالبة الأخرى تبكي دون أن ترد عن نفسها الأذى.

ويبدو أن احد زملائهم قام بالتقاط الفيديو "خلسة" دون أن يراه أحد، ليتم تسريبه ونشره بشكل أحدث ضجة وغضب في الإمارات.

وطالبت الفنانة أحلام، المسؤولين في بلدها بالتحرك فورًا وكشف هوية هذه الطالبة وأسباب إقدامها على هذا الفعل البشع وطردها من المدرسة.

وكتبت "أحلام" عبر حسابها على "تويتر" تعليقًا على الفيديو ": لأني أم لثلاثه أطفال أعرض هذا الفيديو وهاذي البنت (ملينا) من هي ولماذا تهدد الطالبة بهذه الطريقة المرعبة البشعة ولازم تنطرد من المدرسة".

وتابعت الفنانة الإماراتية :" وش هالإجرام وجعني قلبي كأني أشوف فيلم رعب الله يحمي بناتي وبنات الناس أجمعين يارب".

واختمت مشددة على ثقتها في المسؤولين ببلادها قائلة :"أنا متأكده أن المسئوليين ما راح يقصرون في اتخاذ الإجراء اللازم".

وأحدث الفيديو موجة غضب واستفزاز لمتابعي أحلام، بسبب تعامل الطالبة مع زميلتها بهذه الطريقة، مطالبين بسرعة التوصل إليها والتحقيق فيما قامت به.

لاني ام لثلاثه أطفال اعرض هذا الفيديوا وهاذي البنت ملينا من هي ولماذا تهدد الطالبه بهذه الطريقه المرعبه البشعه ولازم تنطرد من المدرسه وش هالاجرام وجعني قلبي كاني اشوف فلم رعب الله يحمي بناتي وبنات الناس اجمعين يارب🙏🏻وانا متاكده ان المسئوليين ما راح يقصرون في اتخاذ الاجراء اللازم pic.twitter.com/oLmzSmiqIc — A7lam #Ahlam2020 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) February 12, 2020

— A7lam #Ahlam2020 ???????????????? (@AhlamAlShamsi)