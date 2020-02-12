تراند اليوم : تسريب صادم.. فنانة شهيرة في وضع حميمي مع شاب داخل ملهى ليلي



التقط أحد المتواجدين داخل ملهى ليلي، فيديو صادم، للفنانة الشهيرة أريانا، في وضع حميمي مع شاب غير مشهور، حيث ظهرا يتبادلان القبلات.

وأشارت مواقع أجنبية، أن النجمة العالمية أريانا غراندي، تم التقاط هذا الفيديو لها قبل أيام قليلة من داخل "بار" في شوارع منطقة نورثريدج بولاية كاليفورنيا الأميركية، على مشارف ولاية لوس أنجلوس، وهي في وضع عاطفي حميم مع رجل مجهول الهوية وغير مشهور.

وظهرت أريانا غراندي في البار الذي سمي بـ "بار لوي" وهي تقبل رجلا تجلس الى جانبه وتعانقه أم العديد من المتواجدين في البار نفسه، وذلك في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، من دون الكشف عن ملامح الرجل الذي أصبح حديث الساعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وانتشر الفيديو بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتسائل البعض عن هوية حبيبها الذي ظهرت معه، فيما لم تخرج الفنانة العالمية للرد على الواقعة والتزمت الصمت.