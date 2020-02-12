تراند اليوم : فنانة شهيرة تفاجئ الجميع: أجريت عملية تصحيح جنسي وسأتزوج قريبًا



فاجأت فنانة شهيرة الجميع، بتصريحات حول ما أشيع أنها متحولة جنسيًا، مؤكدة أنها ليست مثلية الجنس ولا متحولة ولكنها أجرت عملية تصحيح جنسي.

وقالت الفنانة اللبنانية جويل بدر، إنها أجرت العملية الجراحية وأصبحت امرأة، مشيرة إلى أن المفتي الشيخ أحمد طالب إطلع على ملفها، وأكد أن الموضوع لم يكن بيدها وهو بطبيعة الحال إنسان لا يرتشى ويعرف ماذا يقول.

وكشفت جويل- حسب موقع الفن اللبناني- أنها حاولت أن تنتحر عدة مرات ولم تستطع تخطي الموضوع، إلا بعد أن دخلت في علاقة حب مع شخص غيّر لديها العديد من المفاهيم في الحياة. وردت جويل على الذين اتهموها بالتمثيل، حين بكت مباشرة على حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي متأثرة بخبر وفاة الفنانة سوزي بسكتة قلبية أمام بيتها.

وتابعت كاشفة عن سبب تكفلها بمصاريف الدفن والعزاء، مشيرة إلى أن سوزي كانت قد قالت لها إنها ستموت قريباً وكشفت عن اللغط الذي حصل حين تم دفن سوزي، وأنها تفاجأت عندما علمت أنها shemale بعد وفاتها إذ كانت تظن أنها ذكر.

وكانت جويل بدر كشفت ما حدث من خلاف بشأن عدم تسلم أسرة الفنانة التي كان يظن البعض أنها متحولة جنسيًا "سوزي" جثمانها لأنهم لم يكونوا راضين عن مسيرتها، وقالت إنه تم دفن أخيرًا بعد خلاف حول مكان الدفن.







