بالفيديو: تعليق صادم من زوج أنغام على طلاق أصالة وطارق العريان

خرج الموزع أحمد إبراهيم عن صمته وعلق لأول مرة على التصريحات التي أطلقتها النجمة أصالة بشأن خلافها الشهير معه هو وزوجته الفنانة أنغام والذي بدأ بزواجهما.

قال «إبراهيم» إن الهجوم الذي شنته عليهما يعتبر غير لائق، حيث يعتبر تدخل في شؤونهما الخاصة، كما أشار إلى أنهما كانا تجمعهما علاقة طيبة، بالشكل الذي يسمح لها بتوجيه الحديث إليه بشكل مباشر لتقريب وجهات النظر، ولم يكن هناك داعِ للحديث على الملأ.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «et بالعربي» المذاع على فضائية «mbc»، أنه لم يصنف خلافهما كخصومة، ولكن إن كانت كذلك فليس من الضروري تطبيق مبدأ «إذا خاصم فجر»، وأنه كان دائم الحرص على احترام الغير حتى وإن كان بيننا سوء تفاهم.

وعن خبر انفصال النجمة أصالة والمخرج طارق العريان، فعلق قائلًا: «أنا مش عارف الخبر ده صح ولا لا» مشيرًا إلى أنه لم يتابع القصة، كما أشار إلى أن الانفصل قد يعتبر فرصة جديدة للطرفين للتفكير في علاقتهما.

أما عن محاولة النجمة سميرة سعيد للصلح بين أحمد إبراهيم وأنغام، وأصالة، فقال: «حصل كذا اتصال بينا فعلًا وهي بتحاول تقرب وجهات النظر»، وأوضح «إحنا معندناش مشكلة مع حد، الحد هو اللي عنده مشكلة» في إشارة إلى أصالة.

وتابع قائلًا إنه يراعي العيش والملح حتى ولو قال الآخرين تصريحات مستفزة، رغم إن لديه أسرار إذا أعلنها ستسبب الحرج للآخرين.