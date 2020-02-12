دينا الختام تشارك في حفل ختام مهرجان أسوان لأفلام المرأة

عادت الإعلامية دينا الختام، للقاهرة اليوم، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب حضورها افتتاح جاليري للفنانة لمياء منهل، والذي أقيم في حي دبي للتصميم، بدعوة من هيئة الثقافة والفنون، وبحضور مستشار هيئة الثقافة والفنون في الإمارات.
وأعلنت دينا الختام، بأنها ستتوجه إلى أسوان للمشاركة في ختام الدورة الرابعة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة، والمقرر له يوم 15 فبراير من الشهر الجاري.
المهرجان يشارك فيه 50 فيلما من نحو 30 دولةعربية وأفريقية وغربية، ومنح المهرجان في الافتتاح جائزة "نوت للإنجاز" في مجال المرأة للسفيرة ميرفت التلاوي، بينما كرم الممثلة والمغنية الإسبانية فيكتوريا ابريل والممثلة المصرية نيللي كريم.
ومن المقرر أن يكرم المهرجان في الختام المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي، والمونتيرة رحمة منتصر، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.
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