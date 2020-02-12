تعرف على الأغاني المرشحة لألبوم عمرو دياب الجديد "سهران"

كشفت بعض المصادر الخاصة عن بعض الأغاني، التي من المحتمل أن تكون ضمن ألبوم سهران، للنجم الكبير عمرو دياب، ومن المرجح أن يحمل الألبوم ما يقرب من 10 أغنيات.

نبرز في السطور التالية الأغاني التي من الوارد صدورها ضمن

ألبوم سهران:

1 - جميلة: كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع طارق مدكور.

2 - حلوة البدايات: كلمات خالد تاج، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.

3 - مكانك في قلبي: كلمات تامر حسين، وألحان شريف بدر، وتوزيع طارق مدكور.

4 - ياروقانك: كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى،

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وتوزيع طارق مدكور.

5 - عم الطبيب: كلمات صابر كمال، وألحان عمرو دياب، وتوزيع رامي سمير فرج.

6 - هتعيش تفتكرنى: كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.

7 - سهران: كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.

8 - قصف: كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع نادر حمدي.

9 - دراما: كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى.

10- زى ما أنت: كلمات وألحان عزيز الشافعي، وفي الأرجح أن تكون توزيع أسامة الهندي.