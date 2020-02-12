خاص الفن- هل تغني إليسا شارة مسلسل سيرين عبد النور ؟

ميرنا وليد - بيروت - علم موقعنا من مصادر خاصة انه يجري الحديث حاليا عن امكانية غناء الفنانة اللبنانية ​إليسا​ لشارة مسلسل "دانتيل" للممثلة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ في رمضان ٢٠٢٠ وذلك بعد ان قدمت عدد من أنجح شارات المسلسلات لرمضان في السنوات السابقة.

"دانتيل" من بطولة ​سيرين عبد النور​ والممثل ​السوري ​محمود نصر​​ الى جانب نخبة من أهم الوجوه في الدراما، منها سارة أبي كنعان، وسلوم حداد .

مسلسل "دانتيل" سيناريو وحوار سماء عبد الخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح، وإنتاج شركة إيغل فيلمز، لصاحبها المنتج جمال سنان.

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