أمير كرارة يحتفل بعيد زواجه العاشر وظهور نادر لزوجته- بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الممثل المصري ​أمير كرارة​ بعيد زواجه العاشر ونشر صورا مع زوجته على صفحاته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عبر خاصية القصص القصيرة وهو يعايدها بهذه المناسبة علماً انه نادراً ما ينشر صور عن حياته الشخصية.

من جهة أخرى يشارك أمير كرارة في مسلسل "الاختيار"خلال رمضان 2020 وتدور أحداثه حول قصة ‏قائد الكتيبة "103 صاعقة"، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي في جنوب رفح عام 2017، كما يتناول العمل قصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏ وكتب العمل باهر دويدار الذي يتعاون للمرة الرابعة مع المخرج بيتر ميمي بعد أن قدما سويا الأجزاء الثلاثة من مسلسل "كلبش"

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