تراند اليوم : فنانة شهيرة تفاجئ الجميع: أجريت عملية تصحيح جنسي وسأتزوج قريبًا

وكانت جويل بدر كشفت ما حدث من خلاف بشأن عدم تسلم أسرة الفنانة التي كان يظن البعض أنها متحولة جنسيًا “سوزي” جثمانها لأنهم لم يكونوا راضين عن مسيرتها، وقالت إنه تم دفن أخيرًا بعد خلاف حول مكان الدفن.





