مفاجأة فنية كبيرة تجمع محمد فؤاد مع لايف ستايلز ستوديوز

متابعة بتجــــــــرد: انتهى الفنان المصري محمد فؤاد من تسجيل أغنية جديدة يتعاون فيها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” لصاحبها رجل الأعمال فهد الزاهد.

الأغنية بعنوان “إنت اختياري” كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع عادل عايش، وتواجد محمد فؤاد مؤخراً في لندن حيث التقى برجل الأعمال فهد الزاهد لوضع اللمسات النهائية على الكليب الخاص بها والذي سيحمل توقيع المخرج فادي حداد، ومن المتوقع أن يشكل مفاجأة لكل جمهور “فؤاد” الذي سيطل بصورة مختلفة ومغايرة مع “لايف ستايلز ستوديوز”.

وقد وضعت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” كافة إمكانيتها ليبصر هذا العمل النور بطريقة راقية وضخمة تليق بإسم الفنان الذي يعتبر من أهم الأصوات في مصر والعالم العربي، وبإسم شركة الانتاج الرائدة في الأعمال الغنائية المصورة في الوطن العربي.

من جانبه أعرب شاعر وملحن الأغنية محمد رفاعي عن سعادته بهذا التعاون الذي سيجمع محمد فؤاد مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، وكتب عبر حسابه على موقع “انستجرام”: “الحياة قد تقابل بها كثيراً من الناس تمر في حياتك .. مرور الكرام ليس لديهم اي تأثير ولم تتعلم منهم اي شئ قد يفيدك في حياتك. ولكن من الممكن ان تقابل شخص واحد في حياتك تتعلم منه ومن فلسفته في الحياة وعصارة تجاربه التي لم تأت من فراغ استاذي وقدوتي ومعلمي الشيخ فهد زاهد ربنا يحفظك ويبارك فيك الأخ والصديق المحترم بزيادة”.