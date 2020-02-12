كنزة مرسلي ونجاح جديد مع لايف ستايلز ستوديوز

متابعة بتجــــــــرد: تواصل النجمة الجزائرية كنزة مرسلي حصد نجاح كليب أغنية “كانت باينة” الذي طرحته مؤخراً بالتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وحقق الكليب ما يقرب من أربعة ملايين مشاهدة بعد أسبوعين فقط على إطلاقه عبر قناة “لايف ستايلز ستوديوز” في موقع “يوتيوب”.

أغنية “كانت باينة” باللهجة الجزائرية، وهي من النمط الغنائي الرومنسي، من كلمات وألحان ربيع كاسطور وتوزيع ياسين موزارت.

وتولى مهمة إخراج الفيديو كليب، المخرج اللبناني عادل سرحان في تعاون جديد يجمعه مع كنزة مرسلي، ومن المُقرر بدء عرضه عبر الفضائيات العربية خلال الأيام القادمة.

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جدير بالذكر أن قصة نجاح تجمع بين كنزة مرسلي و”لايف ستايلز ستوديوز” خاصة أن أغنية “كانت باينة” هي التعاون الرابع بينهما بعد “ملكة سبأ”، “قتّال” و “La Casa Del Amor “.