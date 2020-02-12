لطيفة التونسية تطرح أغنيتين جديدتين من ألبوم “أقوى واحدة”

متابعة بتجـــــــــرد: تستمر النجمة لطيفة التونسية في طرح أغاني ألبومها الجديد “أقوى واحدة” تباعاً عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناتها في موقع “يوتيوب”.

وأطلقت لطيفة خلال الأسبوع الجاري أغنيتين جديدتين من الألبوم، الأولى بعنوان “مابكرهوش” من كلمات حسام سعيد، ألحان محمود أنور وتوزيع تمام طارق، والثاني تحمل اسم “أقوى واحدة” من كلمات عمر المصري، ألحان عمر اسماعيل وتوزيع سامر أبو طالب.

وكانت لطيفة قد أصدرت من الألبوم أغنية “في الأحلام” كلمات وألحان وتوزيع إسلام صبرى، وأغنية “قلاب” كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان مدين وتوزيع عمر عبد الفتاح وأغنية “أنا عشت عمري” كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد وتوزيع وليد شراقي

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يضم ألبوم لطيفة الجديد “أقوى واحدة”، 14 أغنية، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، من أبرزهم أيمن بهجت قمر، ووليد سعد، ومدين، ومونتي، وإسلام صبري، وحسام سعيد ومحمدي.