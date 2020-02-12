بلقيس تطرح كليب “أرجوك”.. رسالة إنسانية تتخطى بريق النجومية

متابعة بتجـــــــــرد: بعد فترة تشويق دامت لعدّة أيام، طرحت النجمة بلقيس فتحي كليب أغنيتها “أرجوك” عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

فكرة الكليب تحمل رسالة إنسانية مميّزة، تدعو فيها بلقيس الجمهور إلى الإبتعاد عن الأحقاد والكراهية، والمبادرة في السلام ومصالحة من هم على خلاف معهم قبل أن يغيب الموت أحدهم.

وترجمت بلقيس هذه الرسالة بكلمات مؤثرة جداً، حيث كتبت تعليقاً في نهاية الفيديو كليب جاء فيه: “بادروا بالسلام قبل فوات الأوان ولا تجعلوا الكبرياء يفقدكم أجمل الأشخاص والعلاقات”.

بلقيس وثقت من خلال العمل قصة حصلت في إحدى العائلات، أدّت إلى خلاف بين شقيقتين على خلفية زواج إحداهما شاباً دمّر حياتهم بعد أن أخرجهم من البيت واستولى عليه وذلك أثّر على حياة والدتهما التي توفيت من الحزن. ويشار إلى أن الممثلة كفاح الرجيب شاركت في أحداث الكليب.

أغنية “أرجوك” صدرت في ألبوم “أراهنكم” الذي طرحته بلقيس في العام 2017 وهي من كلمات أحمد العلوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج أحمد عبد الواحد.

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وحقق كليب الأغنية نجاحاً لافتاً منذ الساعات الأولى على إصداره حيث تصدّر هاشتاغ “أرجوك” قائمة العبارات الأكثر تداولاً في المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت وغيرها من البلدان العربية.

يأتي هذا العمل لتؤكد من خلاله بلقيس مجدداً أن الفنان، هو كتلة من المشاعر والأحاسيس والعاطفة يعبّر من خلال فنه عن صورة جمالية أو إنسانية صادقة، وأن الفن رسالة إنسانية واجتماعية وله دور كبير ومهم في تواصل البشر وبناء جسور للسلام بينهم.

لمشاهدة كليب “أرجوك”: