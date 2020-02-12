متابعة بتجـــــــــرد: طرح الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله أغنية جديدة بعنوان “حن الغريب” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.
واسعجل عبد المجيد عبد الله إصدار الأغنية بعد أن قامت جهات بتسريبها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فعمد على إزالة الروابط الغير رسمية عن الإنترنت بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات وطرح النسخة الأصلية للأغنية بشكل رسمي.
الأغنية من كلمات فهد المساعد، ألحان عبد الله الشهري (مبهم)، توزيع عصام الشرايطي.
الجدير ذكره أن أغنية “حن الغرب” حققت في أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة على طرحها عبر موقع “يوتيوب”.
كلمات الأغنية:
حن الغريب ورجع لاهله
عـوّد مـع الغيم لاحبابه
هب الهوى وقام يندهله
حي الشتا وحي ماجابه
أقبـل وكنّـه على مهـله
يطعـن بخطـواته غيـابه
يضحك و لا احدٍ تـنـبّه له
يوم التفت يمسح اهدابه
إن سولف الصبح يشبهله
نور على نور متشابه
وعيونه ان سرح لوهله
أسدول ليل على غابه
ولـهـان لـي قـد ما أولـه لـه
وقـلــوبـنـا حـيـل مِـرتـابـه
مبطين عن ضِحكـةٍ سهله
مبطين عن لـيـل نِـهـنا به
حن الغريب ورجع لاهله
عـوّد مـع الغيم لاحبابه
هب الهوى وقام يندهله
حي الشتا وحي ماجابه
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تسريب أغنيته.. عبد المجيد عبد الله يحارب القرصنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.