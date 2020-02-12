بعد تسريب أغنيته.. عبد المجيد عبد الله يحارب القرصنة

متابعة بتجـــــــــرد: طرح الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله أغنية جديدة بعنوان “حن الغريب” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

واسعجل عبد المجيد عبد الله إصدار الأغنية بعد أن قامت جهات بتسريبها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فعمد على إزالة الروابط الغير رسمية عن الإنترنت بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات وطرح النسخة الأصلية للأغنية بشكل رسمي.

الأغنية من كلمات فهد المساعد، ألحان عبد الله الشهري (مبهم)، توزيع عصام الشرايطي.

الجدير ذكره أن أغنية “حن الغرب” حققت في أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة على طرحها عبر موقع “يوتيوب”.

كلمات الأغنية:

حن الغريب ورجع لاهله

عـوّد مـع الغيم لاحبابه

هب الهوى وقام يندهله

حي الشتا وحي ماجابه

أقبـل وكنّـه على مهـله

يطعـن بخطـواته غيـابه

يضحك و لا احدٍ تـنـبّه له

يوم التفت يمسح اهدابه

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إن سولف الصبح يشبهله

نور على نور متشابه

وعيونه ان سرح لوهله

أسدول ليل على غابه

ولـهـان لـي قـد ما أولـه لـه

وقـلــوبـنـا حـيـل مِـرتـابـه

مبطين عن ضِحكـةٍ سهله

مبطين عن لـيـل نِـهـنا به

حن الغريب ورجع لاهله

عـوّد مـع الغيم لاحبابه

هب الهوى وقام يندهله

حي الشتا وحي ماجابه