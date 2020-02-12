تكريم 3 من رواد صناعة السينما العالمية بمهرجان البحر الأحمر في جدة

تنطلق فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة من 12 إلى 21 مارس/آذار 2020، ويحمل شعار "تغيير السيناريو".

ومن المقرر أن يقام المهرجان السنوي في المنطقة التاريخية بمدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، وهو يُعنى بالأفلام والمواهب الإبداعية وإبراز أنماط القصص الجديدة ويعزز من فرص حيوية المجتمع، ومنصات التعبير، والتبادل الثقافي.

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وستكرِم إدارة المهرجان 3 من روّاد التغيير والابتكار ممن تميزوا في عالم صناعة السينما وهم جاك لانج وزير الثقافة الفرنسي الأسبق، وكيم دونج هو مؤسس مهرجان "بوسان" السينمائي في كوريا الجنوبية، ودانييلا ميشيل المديرة المؤسسة لمهرجان "موريليا" السينمائي الدولي بالمكسيك.

وقال مدير المهرجان محمود صباغ، إن الشعار يعكس لحظة التحوّل التي ولد فيها المهرجان، وقدرة السينما على التوثيق والاستجابة لهذه التحوّلات الاجتماعية.

وأشار إلى أن المهرجان يهدف إلى أن يكون منصة حيوية لأحدث الأفلام وتحفيز ثقافة السينما ودعم وتشجيع المواهب العربية والدولية، كما يهتم بوضع أسس صناعة الأفلام المحلية وتعزيز مكانة الأفلام السعودية إقليميا ودوليا وإنشاء سوق نشط للسينما في المنطقة وحول العالم.

وذكر صباغ أن التكريم يأتي ضمن أهداف مهرجان البحر الأحمر السينمائي في تقدير الموروث الشخصي والمؤسسي لرواد عالم صناعة السينما، الذين أسهموا في إطلاق قدرات فنية وروائع سينمائية لأجيال كاملة، إضافة إلى أهمية ما يمكن أن يضيفه تقديم مثل هذه النماذج العالمية إلى حوار تأسيس قطاع السينما في المملكة.