رامي جمال يتمنى أن تتخطى كليب "سَقَّف" 700 مليون مشاهدة

أعرب الفنان رامي جمال عن سعادته الكبيرة بنجاح أغنيته الجديدة "سَقـَّفْ"، والتي طرح الفيديو الكليب الخاص بها منذ عدة ساعات، عبر "اليوتيوب" وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد "أنا لوحدي".وأكد رامي في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام في الزحمة" على نجوم إف إم، أن سبب طرح أغنية "سقف" هو أن الأذواق تغيرت خلال الفترة الماضية والأغاني التي تعجب الجمهور أصبحت مختلفة عن الفترة الماضية ولا بد من فكرة جديدة، قائلًا: "لما سمعت الكلام من بلال سرور كنت متخوفا وهو من الملحنين الناجحين وأقنعوني بفكرة التغيير وإن الكلام مش مبتذل ولكن جديد، والناس معتادة عليّ في أغاني الرومانسي وحتى لو حب يكون موجها، وأول ما وجدت من الأشخاص الذين أثق في آرائهم تجاوبا نفذناها فورا وفكرنا في تصويرها".

وأوضح أن "توما" هو من اختار فكرة التصوير، وفكروا أن تكون الأغنية على لسان المشاهير الذين يحبونهم الجمهور، وبالفعل بدأوا فورًا في التنفيذ، حتى من لم يستطيعوا تصويره بشكل محترف بسبب مواعيده صور الجزء الخاص به على على الموبايل، خاصة أنه كان صعبا تجمع كل هؤلاء في مكان تصوير واحد.

وتابع رامي قائلًا: "أنا أحلامي من يوم ما فكرت أغني، أكبر من كل ما حدث لي الفترة الماضية وبمساعدة كل شخص يقول لي كلمة حلوة.. وأشكر كل حد مخليني في قمة السعادة وأرى ردود الفعل ومبسوط جدا جدا بها، وفيه أغاني في الوطن العربي حاليا وصلت لـ700 مليون مشاهدة وطموحي أعديها وليس فقط أصل لنفس الرقم.. وسعادة الناس بالأغنية الجديدة نعمة كبيرة من ربنا، وبمجرد ما توما قال لي الفكرة تمسكت بها ومتفاءل جدا بنجاحها".

أغنية "سقف" من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع توما، ويظهر في الكليب كل من أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال ونجوم مسرح مصر، أبرزهم حمدي الميرغني وعلي ربيع وأوس أوس ومحمد عبدالرحمن، بجانب حسن الرداد وشيماء سيف، والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبدالعزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبدالعزيز.

ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلاميين مثل إنجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفى حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.

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ووجّه رامي، كلمة مكتوبة لجمهوره في نهاية الكليب فقال: "بسبب الدعم النفسي اللي لقيته منكم لقيت إن واجبنا ان الأغنية دي تبقى هدية مني ومن كل النجوم المشاركين فيها وفي صناعتها لكل حد محبط أو لسه موصلش لحلمه هدفنا نقولك لو الظرف هتسخف سقف كلمة شكر مش كفاية لكل حد ظهر في الفيديو ده وجودكم شرف ليا رامي جمال".

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