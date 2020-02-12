شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يلتقى نادية الجندى ونبيلة عبيد فى "نساء من ذهب" بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر الفنان بيومى فؤاد، إلى لبنان، لتصوير مشاهده فى مسلسل " نساء من ذهب"، حيث انتهى من تصوير نصف مشاهده بالعمل، ويتبقى له يوم واحد لينتهى من الباقى، خاصة وأنه من ضيوف شرف المسلسل، حيث يظهر فى 8 حلقات فقط.

مسلسل "نساء من ذهب" مقتبس عن عمل أمريكي من إنتاج ديزني، عربته ورشة كتابة تحت إدارة السيناريست أمين جمال، وتدور أحداثه في إطارٍ كوميدي، حول 4 سيدات تؤدي أدوارهن: نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر، ويشاركهن بطولة حلقاته العديد من ضيوف الشرف.

وكانت النجمتان نادية الجندى ونبيلة عبيد، قد بدأتا تصوير أول مشاهد مسلسلهما الجديد "نساء من ذهب" فى العاصمة اللبنانية بيروت، بصحبة الفنانتين سميحة أيوب وهالة فاخر، بأحد الفيلات هناك وهو الديكور الرئيسى للعمل الذى يمثل منزل العائلة.

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وتجتمع نادية الجندى ونبيلة عبيد فى "نساء من ذهب" ليكتب نهاية صراع شريف دام لسنوت على شباك تذاكر السينما، اذ يعد الثنائى من أبرز نجمات السينما خلال فترة الثمانينات، لتستطيع القناة المتعاقدة على عرض المسلسل جمعهما في عمل واحد، وحدث ذلك بعد شهر رمضان الماضى وبالفعل وافقت النجمتان واجتمعتا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية فى جلسة عمل لقراءة المعالجة والحلقات التى تم الانتهاء من كتابتها.

يذكر أن الفنان بيومى فؤاد انضم إلى أسرة مسلسل "دهب عيرة"، للنجمة يسرا، والمقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وتم التعاقد بشكل رسمى مع الفنانين حلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وجارى التعاقد مع باقى الفنانين.