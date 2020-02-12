شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس بوبين بدلا من جيسون بيتمان لإخراج فيلم Clue لـ ريان رينولدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركتا ديزنى وفوكس أنهما في محادثات مع المخرج جيمس بوبين، مخرج فيلم "The Muppets"، لإخراج فيلم Clue، لـ الممثل ريان رينولدز، وذلك بعد انتشار شائعات في الفترة الماضية، عن محادثات مع المخرج جيسون بيتمان، المستوحى من اللعبة التى تحمل نفس الاسم، وسيطرح على طريقة الـ Live Action، وسيكون إنتاج مشترك بين شركتى ديزنى وفوكس، اللعبة طرحت فى الأسواق بواسطة شركة الألعاب Hasbro.
فى شهر سبتمبر الماضى كشف تقرير نشر على موقع TheWrap، أن جيسون باتمان كان يجري محادثات لإخراج الفيلم أو ربما مشاركته في الفيلم، لكن صفقته لم تغلق أبدًا، لأن الممثل كان على خلاف بسبب التزاماته تجاه سلسلة نيتفلكس "Ozark"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "TheWrap".
وكان رينولدز قد أبرم صفقة إنتاج مدتها ثلاث سنوات فى أوائل العام الماضي بعد نجاح فيلمي Deadpool، وتم اختيار المؤلفين ريت ريس وبول ويرنيك، اللذين كتبا أول فيلم من Deadpool، لكتابة سيناريو Clue.
كما يجرى كل من ريان رينولدز وجون كراسينسكى محادثات لبطولة فيلم الكوميديا الجديد "Imaginary Friends" الذى ستقوم بإنتاجه استوديوهات باراماونت.
وكانت قد فازت شركة Paramount مؤخرًا بالمناقصة الخاصة بالفيلم، واستطاعت أن تخطفه من كل الشركتين Lionsgate وSony، وسوف يقوم كراسينسكي بالكتابة، والإخراج، والإنتاج، بينما يشارك رينولدز بـ التمثيل إذا تمت الصفقة.
وتركز القصة على رجل يمكنه رؤية الأصدقاء الوهميين والتحدث إليهم. وتبرز المشكلة من الأصدقاء الوهميين الذين يفتقرون إلى الصداقة ويتجهون إلى الجانب المظلم.
سيكون هذا هو العمل الرئيسى الثانى لرينولدز بعد تعامله مع شركة Apple والممثل ويل فيريل فى فيلم "A Christmas Carol"، وهو فيلم موسيقي جديد يستند إلى رواية تشارلز ديكنز الكلاسيكى، بالإضافة إلى "6 Underground" على Netflix، من إخراج Michael Bay.
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