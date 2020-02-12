فجر السعيد تكشف عن تساقط شعرها بسبب العمليات.. وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت اللإعلامية الكويتية، فجر السعيد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة توضح بها تأثير العمليات الجراحية الأخيرة عليها.

وكتبت: "قبل لا أسوي العملية الأخيرة كان شعري بهذا الشكل وبعد العمليية تساقط من الأمام كله بشكل غريب لا أعلم سببه إلا أنه نتيجه عكسية للدواء، والآن الحمد لله بدأ ينبت شوي شوي ولكن لايزال هناك فراغات".

وتابعت: "رفضت أن وضع خصلات شعر لتغطية الفراغات اًو حتى بودر لتغطية الفراغ، قناعتي بأن هذه الفراغات ما هي إلا مرحلة من مراحل حياتي لا بد أن أعيشها بكل تفاصيلها وعندما أتطور أشعر بهذا التطور، وأستمتع بكل تفاصيله، الحمد لله".

كانت بعض وسائل الإعلام الكويتية، في شهر يوليو الماضي، أكدت تعرض فجر لنزيف داخلي وقد تمّ إدخالها غرفة العناية المركزة، بعدها سافرت لباريس لإجراء 4 عمليات جراحية لتعود الشهر الماضي للكويت، بعد غياب 6 أشهر.