تراند اليوم : إليسا: هذه العادة كنت أفعلها في حياتي كثيرًا والسرطان أصابني بسببها

كشفت المطربة اللبنانية إليسا عن بعض كواليس مرضها بالسرطان الذي استطاعت التعافي منه.

وقالت في حوار صحفي إنها كانت دائما تتوتر وتتعرض لضغوط نفسية شديدة ، مضيفة: هذه الضغوط كانت وراء إصابتي بمرض السرطان .

وأضافت: قصة معينة في حياتي عرضتني للضغوط ومواقف سيئة ، أحب أن أقول إن الضغوط النفسية قد تفقدك حياتك للأبد,

وتابعت: فترة مرضي لم تكن سيئة للغاية ، فقد تعلمت منها الكثير وصنعت مني إنسانا جديدًا و زادتني قناعة و رضا.

