مروة نصر تستعد لطرح "إنت حلالي"

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الفنانة المصرية ​مروة نصر​ لإطلاق أغنيتها الجديدة " انت حلالي " يوم عيد الحب، وخضعت نصر لجلسة تصوير خاصة ببوستر العمل، حيث تميز بالبساطة و قد اهتم بصور الكوفر خالد فضة تحت إشراف خبير الازياء إيهاب العدل و تميزت الصور ايضا باللوك الكلاسيكي من حيث المكياج و الشعر تماشيا مع موضوع الاغنية.

ومن ناحية أخرى، كانت نشرت نصر سابقاً مقطع فيديو لها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها برفقة زوجها واصدقائها على احد المراكب، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت مروة على الفيديو قائلة: "انا مهما قلت انا مبسوطة قد ايه مش هقدر أوصف احلى مفاجاة، ربنا ما يحرمني منك أبدًا، يا كريم يا اجدع اخ، ولا من وديان، ولا منك يا محمد علام يا حبيبي، فرحتوني اوي، مفيش احلى من انك تبدأ سنة جديدة مع اغلى ناس في حياتك، وطبعا اختي مايسة نصر حبيبتي، وشيما صابر حبيبتي، وشيماء ربنا ما يحرمني منكم أبدا".

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