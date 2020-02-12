تراند اليوم : 9.5 مليون جنيه تجبر محمد رمضان على حذف فيديو بعد نشره بدقائق

حذف الفنان المصري محمد رمضان، فيديو بعد دقائق من نشره، علق فيه على واقعة الطيار أشرف أبو اليسر الذي أوقف عن العمل بسببه مدى الحياة.

وقال رمضان في الفيديو، إنه تواصل بأحد أصدقائه مدير في شركة للطيران الخاص، وسرد له القصة وطلب منه إرسال السيرة الذاتية للطيار، وسيتم عودته لعمله خلال أسبوع.

وأوضح أن الطيار رفض إرسال السيرة الذاتية له بحجة أن رخصته تم سحبها، ولم يتمكن من مزاولة مهنته مجددا.

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واشار إلى الطيار أرسل المحامي الخاص به وجلس مع محاسب الفنان، وأبلغه بأن الطيار أشرف أبو اليسر كان متبقي له 3 سنوات قبل المعاش.

وأشار إلى أنه تم احتساب الثلاث سنوات بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة وتم تقدير مبلغ مالي تعويضا للطيار بقيمة 9 ملايين ونصف مليون جنيه”.

ولكن بعد دقائق من نشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي قام رمضان بحذفه، وهو ما أثار استغراب الجمهور، فلماذا حذف الفيديو؟