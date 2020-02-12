فيكتوريا أبريل من أسوان: مصر تمتلك كنوزا عديدة وطبيعتها ساحرة

الأربعاء 12 فبراير 2020

أجرت النجمة العالمية فيكتوريا أبريِل، التي كرَّمها مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في نسخته الرابعة، جولة سياحية، الثلاثاء، في معبد فيلة ووسط نهر النيل في مدينة أسوان جنوبي مصر.



وأعربت فيكتوريا عن سعادتها بهذه الجولة، قائلة إن مصر تمتلك كنوزاً عديدة بفضل آثارها وطبيعتها الساحرة وجوها الساحر.

وأشارت الفنانة الإسبانية إلى أنها تحب مصر وتاريخها الفرعوني منذ طفولتها وظلت تحلم بزيارتها كثيراً.

Advertisements

وأكدت أنها سعيدة للغاية بتكريمها، الإثنين، في الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن مجمل أعمالها.

وأشادت بدور المهرجان في مساندة حقوق المرأة وعرض المشكلات التي تمر بها ومحاولة إيجاد حلول لها.

وكانت إدارة المهرجان أعلنت أن اختيار النجمة العالمية فيكتوريا أبريِل للتكريم جاء تقديراً لكونها واحدة من أهم النجمات في السينما الأوروبية، إذ شاركت في بطولة نحو 100 فيلم في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وحصدت عشرات الجوائز عن هذه الأفلام في العديد من المحافل السينمائية.