شكرا لقرائتكم خبر عن "قربلى" أجدد أغانى مدحت صالح فى عيد الحب بتوقيع الملحن محمود أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب مدحت صالح مع الملحن محمود أنور بأغنية جديدة بعنوان "قربلى"، وهى من كلمات أيمن عز، وتوزيع الموسيقى محمد شفيق، ومن المقرر طرحها على موقع يوتيوب، فى عيد الحب، ولم تكن هذه المرة هى الأولى التي يتعاون فيها محمود أنور مع مدحت صالح، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "حد غيرى"، وهي من كلمات معتز الإمام، وتوزيع الموسيقى محمد شفيق.

من ناحية أخرى يستعد المطرب مدحت صالح لإحياء حفل افتتاح الدورة الأولى من فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء والذى يقام بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادي، ويشاركه في الحفل فريق بلاك تيما، وذلك يوم 27 من شهر فبراير الجارى، ومن المقرر أن يقدم مدحت أبرز أغانيه التى قدمها خلال مشواره الفنى، مثل "كوكب تاني"، "المليونيرات"، "جاى على نفسك"، "قلب واحد"، و"ثلاث سلامات"، فضلا عن أغانى ألبومه الأخير "بنت القلب"، الذى يضم أغانى "زى مانت عايز"، "عليك إحساس"، "هم الحبايب"، "بنت القلب".

كما طرح مدحت مؤخراً كليب جديد بعنوان "خليك جامد" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج يحيى ممتاز الذى صرح بأن الكليب واقعى وبه جزء درامي لتحفيز الشباب على عدم اليأس، وأهدى النجم مدحت صالح أغنية "عايش وحدك" إحدى أغنيات ألبومه الأخير "بنت القلب"، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان بهاء عبد الواحد للفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكى.

يذكر أن آخر أعمال مدحت صالح أغنية جديدة تحمل اسم "تعرفي تسكتي" عبر قناته بموقع يوتيوب، من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مصطفي جاد، وتعد من أغانى ألبومه الجديد "بنت القلب" الذى طرح منه أكثر من أغنية، وأغنية "خليك جامد" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج يحيى ممتاز الذى أصر على أن يكون الكليب واقعى به جزء درامى لتحفيز الشباب على عدم اليأس.