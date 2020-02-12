شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه 27 فبراير.. بوستر جديد لـ Altered Carbon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة نيتفلكس بوستر جديدا للموسم الثانى من مسلسل الإثارة Altered Carbo، الذى سيصل الشبكة فى يوم 27 فبراير الجارى، وسيتكون الموسم الجديد من 8 حلقات، ستطرحها نيتفلكس على الشبكة في نفس الوقت، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع"tvseriesfinale". وانضمت انضمت الممثلة الأمريكية ليلى لورين نجمة مسلسل "Power" إلى فريق عمل "Altered Carbon" فى موسمه الثانى.



Altered Carbon

وستلعب لورين دور دانيكا هارلان، الحاكمة الساحرة والطموحة لكوكب عالم هارلان الذي يحظى بدعم الشعب، والذى يواصل السيطرة على المرشحين السياسيين الذين يحيطون بها.

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وستنضم لورين إلى بعض الممثلين المنضمين حديثا أنتوني ماكي، الذي يلعب دور تاكيشي كوفاكس بدلا من نجم الموسم الأول جويل كيننامان، كما يشارك في بطولة "Altered Carbon" الموسم الثاني رينيه إليز جولدسبري في دور كيلكريست فالكونر وكريس كونر في دور بو ودينا شهابي في دور ديج 301 وسيمون ميسيك في دور تريب وتوربين ليبرشت في دور العقيد كاريرا وجيمس سايتو في دور العقيد كاريرا.

كما أعلنت شبكة نيتفلكس عن تجديد مسلسل الدراما Youإلى موسم ثالث، وذلك بعد أن أكدت مؤلفة العمل سيرا جامبل، على ذلك بعد أسبوع من طرح الموسم الثانى، في أواخر العام الماضى، 2019، وكشف التقرير الذى نشر على موقع " thedigitalweekly "، أن الموسم الثالث من العمل سيصل إلى الشبكة في أبريل 2021، وسيتكون الموسم الجديد من 10 حلقات.

كما كشفت الشبكة عن بعض الخطوط، التي سيسر عليها الموسم الثالث من مسلسل You، حيث سيكون الموسم الجديد أكثر أهمية من الموسام السابقة، حيث أنه سيكشف المزيد من الحقائق.

المسلسل يدور استنادًا إلى رواية كارولين كيبنس الأكثر مبيعًا التي تحمل نفس الاسم، حيث يدور مسلسل You حول قصة حب أثناء القرن الحادي والعشرين، عندما يتقابل مدير مكتبة جذاب مع كاتبة طموحة، ويقوم باستخدام الإنترنت والوسائط الاجتماعية لجمع التفاصيل الدقيقة ليتمكن من الاقتراب منها، ومن خلال الأحداث سرعان ما يتحول مدير المكتبة إلى مهووس بالكاتبة الطموحة، ليؤدى به ذلك إلى إزالة كل وأى شيء يقف في طريقه ليكون معها.