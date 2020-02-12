رجاء الجداوي: مش بخاف من سني ومهتمة بديكور بيتي في الآخرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قالت الفنانة رجاء الجداوي، أن الجمال والأناقة ليس لهما أي قيمة إذا كانوا في المظهر فقط، ولكن يجب أن يزينا الجوهر حتى تكتمل هذه ‏الأناقة.‏

وأضافت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، خلال لقائها بالإعلامية إنجي علي، على هامش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أنها متصالحة بشكل كبير ‏مع نفسها، وبرغم انتقادها لأنها لا تخفي سنها الحقيقي فهي تصر على قول الصدق والصراحة لأنها لا تعاني من أي مشكلة مع سنها.

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وتابعت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي،‏ أن السن الكبيرة التي تعيشها، نقلتها من نوعية الأدوار التي قدمتها كفتاة صغيرة لأدوار أشمل وأكبر مثل دور الأم والجدة، خاصة أنها تحمد الله كل ‏يوم على النعم التي أنعم بها عليها خلال سنوات عمرها.

وواصلت الفنانة رجاء الجداوي حديثها كاشفة عن اهتماما ‏بالآخرة مثل اهتمامها بالدنيا قائلة: "زي ما بهتم بديكور بيتي هنا مهتمة أعمل ديكور بيتي هناك، وده شيء مش هعمله غير بالمسيرة ‏الجيدة وتعاملاتي مع ربنا ومع الناس".‏

يُذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، تم تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن مجمل مشوارها الفني.