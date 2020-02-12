رجاء الجداوي: مش بخاف من سني ومهتمة بديكور بيتي في الآخرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
قالت الفنانة رجاء الجداوي، أن الجمال والأناقة ليس لهما أي قيمة إذا كانوا في المظهر فقط، ولكن يجب أن يزينا الجوهر حتى تكتمل هذه الأناقة.
وأضافت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، خلال لقائها بالإعلامية إنجي علي، على هامش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أنها متصالحة بشكل كبير مع نفسها، وبرغم انتقادها لأنها لا تخفي سنها الحقيقي فهي تصر على قول الصدق والصراحة لأنها لا تعاني من أي مشكلة مع سنها.
وتابعت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، أن السن الكبيرة التي تعيشها، نقلتها من نوعية الأدوار التي قدمتها كفتاة صغيرة لأدوار أشمل وأكبر مثل دور الأم والجدة، خاصة أنها تحمد الله كل يوم على النعم التي أنعم بها عليها خلال سنوات عمرها.
وواصلت الفنانة رجاء الجداوي حديثها كاشفة عن اهتماما بالآخرة مثل اهتمامها بالدنيا قائلة: "زي ما بهتم بديكور بيتي هنا مهتمة أعمل ديكور بيتي هناك، وده شيء مش هعمله غير بالمسيرة الجيدة وتعاملاتي مع ربنا ومع الناس".
يُذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، تم تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن مجمل مشوارها الفني.
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