تراند اليوم : هجوم على فنان شهير بسبب تعليقه المحرج لزوجته أمام الملايين

تعرض فنان شهير لهجوم كبير من متابعيه بعد تعليق اعتبره البعض غير لائق فيما يخص زوجته .

ونشر الفنان السوري باسم ياخور عبر حسابه بـ"انستجرام" صورة له مع زوجته ، معلقا: الحلو ما بيخبي حالو.

وتلقى ياخور العديد من التعليقات ، إلى أن علقت زوجته على الصورة ببعض صور القلوب .

ليرد "ياخور" على تعليق زوجته قائلا: عم أحكي عن حالي.

وشن عدد من متابعي ياخور هجوما شرسا عليه كان أبرزه من إحدى المتابعات التي اتهمته بعدم احترام المرأة.

