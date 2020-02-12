شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار المفصول فى فيديو جديد: "الشغلانة اللى جبهالى محمد رمضان متنفعش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تطور جديد للاتهامات المتبادلة بين الطرفين، نفى الطيار المفصول أشرف أبو اليسر، تصريحات الفنان محمد رمضان، التى قال فيها إنه وفر له عمل لكنه رفضه، بالإضافة إلى طلب أموال منه قدرت بـ10 ملايين جنيه، قائلا: "ده كلام محصلش".

وأضاف أبو اليسر، فى مقطع فيديو: "الفنان محمد رمضان بيقول انه جابلى شغل لكن أنا رفضه، ده كلام الحقيقة محصلش، لكن فى واحد كلمنى من يومين اسمه سعيد إمام، وعرفه بأنه من طرف محمد رمضان صاحبه، وقالى فى شغل فى إحدى شركات الطيران وحضرتك قدم الـCV بتاعك هناك".

وتابع أبو اليسر: "يمكن الأستاذ محمد رمضان وسعيد إمام مشفوش العقوبة اللى اتوقعت عليا، اللى هى إيقاف عن الطيران مدى الحياة وعدم العمل بأى شيء يمت للطيران بصلة، ياريت الكلام ده يوصل لمحمد رمضان، انه بيشوفلى شغلانة دلوقتى، أنا متشكر جدا، بس للأسف الشغلانة اللى هو شافها متنفعش".

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وأضاف أبو اليسر: "محمد رمضان قال إنى طلبت منه 9.5 مليون جنيه تعويض، الكلام ده محصلش، أنا مطلبتش مليم من حد، ولو فى أي ميديا شافت أو سمعتنى بطلب فلوس من أى حد تقولى، الكلام ده محصلش".

وكان محمد رمضان، رد على الفيديو الذى نشره الطيار أشرف أبو اليسر الموقوف مدى الحياة عن الطيران، بسبب واقعة دخول الفنان محمد رمضان قمرة قيادة الطائرة، روى النجم محمد رمضان تفاصيل مع حدث مع الطيار عقب الأزمة.

وقال رمضان في مقطع فيديو جديد عبر صفحته على فيس بوك: "جمهورى الغالى شعب مصر الحبيب.. لكل متابعى أزمة الكابتن الطيار أشرف أبو اليسر.. أنا زي ما وعدت عمرى ما هتخلى عنه.. أول أمبارح الحمد لله كلمت صديق ليا مدير شركة للطيران الخاص وحكيتله الموضوع، وقالى إن شاء الله خلال أسبوع يكون اشتغل ورجع لمهنته".

وتابع رمضان: "كلمت الأستاذ سعيد إمام مدير روتانا، وقولتله يتواصل مع الكابتن أشرف، يقوله محمد رمضان ينتظر الـ CV، علشان كلمت شركة إماراتية، وكان رده إنه مش هيبعت الـ CV.. فده الحل من وجهة نظرى.. طبعا ده اللى كنت أقدر أعمله.. ولكن الكابتن أشرف بعت المحامى الخاص به، وقعد مع مدير الحسابات الخاص بيا، وكان اللى عوضه ويرضيه.. فحسب حسبة كان باقيله 3 سنين ويطلع على المعاش بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة، وبالإضافة للمعاش وشوية حاجات.. جمعهم وقالى إنه محتاج 9 ونص مليون جنيه.. فأنا سايب الحكم للى بيعلقوا وبيقولوا محمد رمضان تخلى عن الراجل.. لو انتوا شايفين إن ده يرضى ربنا أنا هعمله عادي جدا.. أنا سايبلكوا الرد"