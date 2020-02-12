شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر كايتن روبنسون تنضم لـ ورشة كتابة Thor: Love and Thunder والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مارفل عن انضمام كاتبة السيناريو والمخرجة جينيفر كايتن روبنسون، مؤلفة Someone Great، الذى عرض على شبكة نيتفلكس، إلى المؤلف والمخرج تايكا وايتيتي، الحاصل على الأوسكار عن فيلمه Jojo The Rabbit ، بالأمس، للعمل على سيناريو فيلم Thor: Love and Thunder الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، على أن يبدأ إنتاج الجزء الجديد من سلسلة Thor، في خلال العام الجارى.

ولم تعلق مارفل على انضمام روبنسون، إلى الجزء الجديد من السلسلة، عاد وايتيتي إلى منصب المخرج بعد إخراجه فيلم "Thor: Ragnarok" ، الذى طرح في 2017، ويعد أكثر فيلم من سلسلة "Thor" الذى يحقق مبلغ 853 مليون دولار في شباك التذاكر من جميع أنحاء العالم.



جينيفر كايتن روبنسون

وأعلنت مارفل عن بدء العمل على الجزء الجديد Thor: Love and Thunder، في الصيف الماضى، مع عودة الممثل العالمى كريس هيمسورث، كإله الرعد وكريستيان بيل في محادثات حول دور لم يكشف عنه.

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وكان قد رصد موقع الديلي ميل عدد من تعليقات الجمهور على اختيار ناتالي بورتمان للمشاركة في بطولة فيلم " Thor: Love and Thunder " ، حيث جاءت التعليقات مخيبة للأمال، حيث شن بعض المتابعين لأفلام الأبطال الخارقين على مواقع التواصل هجوما على اختيارها معتبرين أنها لا تصلح للعب هذا الدور.

الفيلم يشارك في بطولته النجم العالمي كريس هيمسورث، وهو العمل الذي ينتظره الملايين من عشاق السينما حول العالم، كذلك الممثلة الأمريكية تيسا تومبسون هي واحدة من أبطال فيلم " Thor: Love and Thunder " .

ومن المقرر أن يقوم المخرج تايكا وايتيتى تأليف وإخراج العمل، وهو الخبر الذي تداولته الكثير من المواقع الفنية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أخرج تايكا الجزء الثالث من الفيلم وهو " Thor : Ragnarok " وكان من تأليف إريك بيرسون وكريج كايل، كما قام تايكا بالأداء الصوتى فى هذا الجزء "3" بشخصية " Korg ".