يسرا اللوزي تنشر أحدث جلسة تصوير لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

خضعت الفنانة يسرا اللوزي لجلسة تصوير جديدة لصالج إحدى المجلات، ونشرت صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت يسرا على الصور: "ثلاث شخصيات في امرأة واحدة"، بهذه الكلمات وصفت الممثلة المصرية يسرا اللوزي حياتها لدى سؤالها عن استعداداتها لتصوير مسلسلين جديدين وفيلم في نفس الوقت، وفي حوارها مع ڤوج العربية، تقول: "تفرض الشهرة على الفنان مسؤوليات وتوقعات عالية"، وتضيف: "هذا هو أصعب ما يواجهه الفنان في حياته".

ويعرض للفنانة يسرا اللوزي حاليا مسلسل "بخط الإيد" يتضمن نخبه وكوكبه من النجوم، وهم إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، خالد كمال، صفاء جلال، محمد محمود، محمد حاتم، وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.