صور| ابنة عمرو دياب في السيارة من أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت جانا ابنة الفنان عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورًا تجمعها بإحدى صديقاتها. ظهرت جانا في الصور بإطلالة شتوية من داخل سيارة، كما ظهرت بشعر كيرلي. جانا عمرو دياب دخلت عالم الغناء، وأطلقت مؤخرًا أول أغانيها "MOUTH TAPED SHUT"، عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب".

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